Срочно решите пж!!! 11 БАЛЛОВ

Русский язык
Срочно решите пж!!! 11 БАЛЛОВ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Е,нн,янн,нн,у,я,нн.о.л,о,г,нн,нн.нн.а.и.с,а.о,у,с.кое-где,бледно-розовыми
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