Написать 10 словосочитаний со словами неясного значения при пре
Русский язык
Написать 10 словосочитаний со словами неясного значения при пре
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пригрело солнышко. Претаился кот. Пришёл мальчик. Перекинулся больным. Прикалолся над одноклассником. Притихло море. Предёт очень скоро. Прибил гвоздик. Предал красоту. Притих как мышь.
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