Перескажите библейские предания о Самсоне и Далиле,о Давиде и Галиофе. помогите п??жалуйста

Гость: Гость:

Самсон был самым сильным человеком на Земле, он получил свою силу от Бога и мог делать невозможное. У него были длинные волосы,которые ему было запрещено остригать. Если бы он ослушался закона Бога,он бы потерял свою преизбыточную силу. Когда он женился на Далиле, она все время хотела предать своего мужа врагам, и пыталась выведать слезами секрет его силы. Она рыдала день и ночь и мучила мужа расспросами о том, где он прячет свой секрет. Он долго молчал, но потом сдался и открыл ей свой секрет.Пришли враги ,когда он спал и остригли его волосы и сила была потеряна. Они выкололи ему глаза и повели в плен. Когда он шел мимо высоких колонн одного известного дома, где собиралось обычно много людей, не любящих Бога, он собрал все последние силы и к тому времени у него отросли уже немного волосы,что давало ему еще больше сил, он сдвинул колонны и здание рухнуло ,придавив огромное число врагов Бога, и сам он погиб под обломками. О Давиде и Голиафе писать тоже интересно.Ведь это необыкновенная история о рыжеволосом пастушке, небольшого роста, не самого красивого из всех братьев, но самого кроткого и смиренного человека. Давид любил Бога и читал его законы день и ночь,стремясь подчиняться им. Пришли враги,которые ненавидели израильтян и пошли на них войной. Огромное войско встало врагов встало перед народом Бога. Все стали молиться Создателю о помощи. Среди врагов был один великан-Голиаф, огромного роста и силы. Он победил всех ,кто с ним сражался. Но Давид его не испугался.Он взял камни и пращу и пошел на него.Вокруг все насмехались,как такой маленький ,невысокий и худенький юноша может справиться с великаном. голиаф расхохотался,увидев Давида.Тогда Давид сказал:"Ты идешь на нас со своей силой, а мы против тебя идеи с силой от Бога." И кинул камень пращой и попал ему прямо в лоб, и тот упал замертво.Так Давид и победил Голиафа.