Всадник без головы боится простуды, поэтому всегда с собой возит 72 бутылочки с микстурой от насморка. Однажды его лошадь споткнулась, и 4\6 всех бутылочек разбилось. Сколько осталось целых бутылочек ?
Математика
Всадник без головы боится простуды, поэтому всегда с собой возит 72 бутылочки с микстурой от насморка. Однажды его лошадь споткнулась, и 4\6 всех бутылочек разбилось. Сколько осталось целых бутылочек ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если всадник без головы, нафига ему микстура? 72 : 6 * 4 = 48 бутылочек разбилось 72 - 48 =24 осталось
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