Всадник без головы боится простуды, поэтому всегда с собой возит 72 бутылочки с микстурой от насморка. Однажды его лошадь споткнулась, и 4\6 всех бутылочек разбилось. Сколько осталось целых бутылочек ?

Математика
Всадник без головы боится простуды, поэтому всегда с собой возит 72 бутылочки с микстурой от насморка. Однажды его лошадь споткнулась, и 4\6 всех бутылочек разбилось. Сколько осталось целых бутылочек ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если всадник без головы, нафига ему микстура? 72 : 6 * 4 = 48 бутылочек разбилось 72 - 48 =24 осталось  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
6 прредложения с чеслительними содержащие интересние факти
Ответить
История
Кто возглавлял русский флот при взятии острова Корфу?
Ответить
Українська мова
Добрати означення до іменників Баку,ООН
Ответить
Биология
Риси подібності й відмінності між світло й тіньолюбними рослинами
Ответить
Математика
Начертить отрезок длинной 11 см раздели его на 2части так чтобы одна была на 3см кор??че другой какой длинны получились эти отрезки
Ответить