Всадник без головы боится простуды, поэтому всегда с собой возит 72 бутылочки с микстурой от насморка. Однажды его лошадь споткнулась, и 4\6 всех бутылочек разбилось. Сколько осталось целых бутылочек ?

Математика

Всадник без головы боится простуды, поэтому всегда с собой возит 72 бутылочки с микстурой от насморка. Однажды его лошадь споткнулась, и 4\6 всех бутылочек разбилось. Сколько осталось целых бутылочек ?

Автор: Гость