Начертить отрезок длинной 11 см раздели его на 2части так чтобы одна была на 3см кор??че другой какой длинны получились эти отрезки
Математика
Начертить отрезок длинной 11 см раздели его на 2части так чтобы одна была на 3см кор??че другой какой длинны получились эти отрезки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+х+3=11 2х=8 х=4 один отрезок длинной 4см, другой 4+3=7см
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