Помогите плиз! срочно придумать рифму или стишок со словами 1) ОКОШКО_НЕМНОЖКО, 2) В??СЬ-ПОНЕСЛИСЬ 3) ВЗОРЫ -АВРОРЫ 4) УЧЕНИК-ЗЕЛЕНЫЙ

Литература
Помогите плиз! срочно придумать рифму или стишок со словами 1) ОКОШКО_НЕМНОЖКО, 2) В??СЬ-ПОНЕСЛИСЬ 3) ВЗОРЫ -АВРОРЫ 4) УЧЕНИК-ЗЕЛЕНЫЙ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Смотрю в окошко,вижу немножко, 2)Бегают в высь и с горки понеслись 3)Открываю я все взоры и увидел я авроры 4)Ученик зелёный был все уроки он любил!
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