Фразеологизм к слову январь

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Январь м. Название первого месяца календарного года. Орфографический словарь январь янв`арь, -`я Толковый словарь под ред. C. И. Ожегова и Н.Ю.Шведовой ЯНВАРЬ, -я, м. Первый месяц календарного года. II прил. январский, -ая,-ое. Январ-скиеморозы. Толковый словарь В.И.Даля ЯНВАРЬ м. генварь, януарий, смол. явнурий, первый месяц в году; стар. сечень или просинец (лед синчик?); народное Васильев месяц, перелом зимы. Году начало, зиме середка. Январь два часа дня прибавит. Васильев день, авсень, таусень. Новый год. На Васильев вечер дня прибывает на куриный шаг (на час). На Василия Великого (31 декабря) свиную голову на стол. Январские морозы, февральские метели. Январская треть (года): январь, февраль, март, апрель. Толковый словарь русского языка под ред. Д. Н. Ушакова ЯНВАРЬ января, м. (латин. januarius). Первый месяц календарного года. - Зимы ждала, ждала природа. Снег выпал только в январе. Пушкин. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. Энциклопедический словарь Январь (по-слав. Сечень, древн. Просинец) - первый месяц в январском году, одиннадцатый месяц в мартовском году, пятый месяц в сентябрьском году. Получил, по преданию, свое имя от римского царя Нумы Помпилия в честь римского бога Януса, которому был посвящен первый день этого месяца; во время произведенной им реформы календаря Нума поместил месяц Я. первым, между тем как раньше он шел одиннадцатым. Во время первой трети этого месяца солнце стоит в знаке козерога, затем - в знаке Водолея. Народные приметы: 6-го на Богоявленье, снег хлопьями к урожаю; ясный день - к неурожаю; 10-го иней на стогах - к мокрому году; 24-го - на полузимницу ведро - весна красна. Современный толковый словарь ЯНВАРЬ [лат . Januarius, от имени древнеримского божества Януса (Janus)], 1-й месяц календарного года (31 сут). 6 букв в слове "январь": а в н р ь я.