В ходе исследования были опрошены 200 человек. Оказалось, что 65% опрошенных живут в ??ороде, 15% — в поселке и остальные — в деревне. Сколько опрошенных живут в городе, сколько — в поселке и сколько — в деревне?

Математика

В ходе исследования были опрошены 200 человек. Оказалось, что 65% опрошенных живут в ??ороде, 15% — в поселке и остальные — в деревне. Сколько опрошенных живут в городе, сколько — в поселке и сколько — в деревне?

Автор: Гость