В ходе исследования были опрошены 200 человек. Оказалось, что 65% опрошенных живут в ??ороде, 15% — в поселке и остальные — в деревне. Сколько опрошенных живут в городе, сколько — в поселке и сколько — в деревне?
Математика
В ходе исследования были опрошены 200 человек. Оказалось, что 65% опрошенных живут в ??ороде, 15% — в поселке и остальные — в деревне. Сколько опрошенных живут в городе, сколько — в поселке и сколько — в деревне?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200*0,65=130 (в городе) 200*0,15=30(в поселке) 200*(1-0,65-0,15)=40(в деревне)
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