В ходе исследования были опрошены 200 человек. Оказалось, что 65% опрошенных живут в ??ороде, 15% — в поселке и остальные — в деревне. Сколько опрошенных живут в городе, сколько — в поселке и сколько — в деревне?

Математика
В ходе исследования были опрошены 200 человек. Оказалось, что 65% опрошенных живут в ??ороде, 15% — в поселке и остальные — в деревне. Сколько опрошенных живут в городе, сколько — в поселке и сколько — в деревне?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200*0,65=130 (в городе) 200*0,15=30(в поселке) 200*(1-0,65-0,15)=40(в деревне)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Как проверить слово стерпеть
Ответить
Алгебра
Помогите плииииииизззззз!!!!!Прошу!!!
Ответить
Математика
Помогите решить уровнение А-5/9=2/9 дроби
Ответить
Математика
Можно ли разрезать квадрат на 5 невыпуклых пятиугольников? Почему?
Ответить
Математика
Решите пожалуйста!!!
Ответить