Можно ли разрезать квадрат на 5 невыпуклых пятиугольников? Почему?
Математика
Можно ли разрезать квадрат на 5 невыпуклых пятиугольников? Почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну это смотря как резать,если с остатками то возможно даже из круга квадрат соорудить
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