Можно ли разрезать квадрат на 5 невыпуклых пятиугольников? Почему?

Математика
Можно ли разрезать квадрат на 5 невыпуклых пятиугольников? Почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну это смотря как резать,если с остатками то возможно даже из круга квадрат соорудить 
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