4 тапсырма Помогите((((
Қазақ тiлi
4 тапсырма Помогите((((
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Күздік- күз айында сойылатын мал. Қуырдақ --жүрек, ет , өкпе, бауырды, майлы ішек-қарынды араластырып қуырған тағам. Соғым-түйе, жылқы, сиыр сияқты ірі малдың сойылуы. Қазақша ет-пісірілген ет қазақ халқының ең басты тағамы.
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