Чему равны температуры плавления и кристаллизации олова?

Физика
Чему равны температуры плавления и кристаллизации олова?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Удельная теплота плавления олова равна Олово 60,7
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