Разделите следующие предложения по составу:Бледно-серое небо свет дело,холодной,??инего.Веселые голоса,шутки и смех разместились по долине
Русский язык
Разделите следующие предложения по составу:Бледно-серое небо свет дело,холодной,??инего.Веселые голоса,шутки и смех разместились по долине
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)бледно-серое-определение,небо-подлежающее, СВЕТЛО,ХОЛОДЕЛО,СИНЕЛО-сказуемое. 2)веселый-определение,ГОЛОСА,ШУТКИ,СМЕХ-подлежащее, разносились-сказуемое,по долине-обстоятельсво.
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