Разделите следующие предложения по составу:Бледно-серое небо свет дело,холодной,??инего.Веселые голоса,шутки и смех разместились по долине

Русский язык

Разделите следующие предложения по составу:Бледно-серое небо свет дело,холодной,??инего.Веселые голоса,шутки и смех разместились по долине

Автор: Гость