Доказать, что: число 0,27 является приближенным значением дроби 11\40 с точностью до 0,01. С полным док-вом, пожалуйстаа

Гость: Гость:

Сделаем из дроби 11/40 десятичную. для этого домножим и числитель и знаменатель на 25: 11/40 = 11*25/40*25 = 275/1000 = 0.275 - точность до тысячных 0.27 - точность до сотых 0.3 - точность до десятых как мы видим, если 0.275 округлить до сотых, то получим 0.27 ч. т. д.