Почему Донки Хоту не удаёться изменить мир? P.s.Чем больше напишете, тем лучше

Литература
Почему Донки Хоту не удаёться изменить мир? P.s.Чем больше напишете, тем лучше
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Герой романа «Дон Кихот» живет ради идеалов. Это рыцарские идеалы благородства, чести, мужества, о которых он прочитал в книгах. Дон Кихот становится странствующим рыцарем и на своем пути стремится защищать слабых и угнетенных, сражаться с врагом. Read more: http://ycilka.com/article.php?id=64#ixzz4QIFBN5hF
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