Почему Донки Хоту не удаёться изменить мир? P.s.Чем больше напишете, тем лучше
Литература
Почему Донки Хоту не удаёться изменить мир? P.s.Чем больше напишете, тем лучше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Герой романа «Дон Кихот» живет ради идеалов. Это рыцарские идеалы благородства, чести, мужества, о которых он прочитал в книгах. Дон Кихот становится странствующим рыцарем и на своем пути стремится защищать слабых и угнетенных, сражаться с врагом. Read more: http://ycilka.com/article.php?id=64#ixzz4QIFBN5hF
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Вообщем учительница задала : заквасить ненавидеть замесить погрузиться нужно составить 2 предложения из каждого слова с причастным оборо...