Помогите решить,найти функции я не понимаю ( !!!!Очень надо!
Математика
Помогите решить,найти функции я не понимаю ( !!!!Очень надо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АВ - дуга гиперболы у=к/х. к находим по точке А(-6;1) к= -6. Значит у=-6/х. ВС - отрезок прямой у=-х+2. СD- отрезок прямой у=х+2. DE- гипербола у=6/х. FE- прямая у= 1/2х-2. у=-1 у=-1/2х-2.
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