Помогите решить,найти функции я не понимаю ( !!!!Очень надо!

Гость: Гость:

АВ - дуга гиперболы у=к/х. к находим по точке А(-6;1) к= -6. Значит у=-6/х. ВС - отрезок прямой у=-х+2. СD- отрезок прямой у=х+2. DE- гипербола у=6/х. FE- прямая у= 1/2х-2. у=-1 у=-1/2х-2.