Помогите решить,найти функции я не понимаю ( !!!!Очень надо!

Математика
Помогите решить,найти функции я не понимаю ( !!!!Очень надо!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АВ - дуга гиперболы у=к/х. к находим по точке А(-6;1) к= -6. Значит у=-6/х. ВС - отрезок прямой у=-х+2. СD- отрезок прямой у=х+2. DE- гипербола у=6/х. FE- прямая у= 1/2х-2. у=-1 у=-1/2х-2.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
У каждого марсиана по 4 руки.десять марсиан построились в шеренгу,и каждый взял со??еда за руку.Сколько рук остались свободными. 1)22. 2)20. 3)24. ...
Ответить
Биология
Названия растений водоёмов ростовской области
Ответить
Русский язык
В какой паре слова по-разному образуютформу Им.п. мн.ч. : строитель-кораблестроитель; учитель-самоучитель; хранитель-предохранитель; свидетель-лжес...
Ответить
Русский язык
Составь как можно больше слов из слово энциклопедия
Ответить
Математика
Семья Макаровых живёт в старом доме в центре Москвы в квартире с газовой плитой. С??еднемесячное потребление семьей электроэнергии составляет 180 к...
Ответить