В какой паре слова по-разному образуютформу Им.п. мн.ч. : строитель-кораблестроитель; учитель-самоучитель; хранитель-предохранитель; свидетель-лжесвидетель?
Русский язык
В какой паре слова по-разному образуютформу Им.п. мн.ч. : строитель-кораблестроитель; учитель-самоучитель; хранитель-предохранитель; свидетель-лжесвидетель?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Учителя-самоучители, в остальных одинаково
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