Написать сочинение наблюдение Н.Сладкова( про лес и животных)
Литература
Написать сочинение наблюдение Н.Сладкова( про лес и животных)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Николай Николаевич сладков очень красиво описывал лес кого он описывал в его предложениях чувствуется что он дышит жизнью про которую пишет мне нравится его рассказ ............., почему? Николай сладков мой любимый писатель
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