Как Тарас относится к своим близким: к сыновьям, жене?

Литература
Как Тарас относится к своим близким: к сыновьям, жене?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он к ним относится с добротою, с нежностью с лаской.он их очень любит
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