Вывести вторую цифру терёхзначного числа
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Вывести вторую цифру терёхзначного числа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разделить число на 10, полученную целую часть от деления еще раз разделить на 10 и взять остаток от деления на Pascal это выглядит так: x:= 156; y:=((x div 10) mod 10) результат: у=5
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