Решите пожалйуста:)4Класс,самостаятельная работа

Гость: Гость:

2 278 548/ 758=36 Подбираем числа: в первом решении вычитают 4 и остается 4, значит после 7, 8. Умножаем 7** на 3, подбирая число, что-бы в ответе было: единиц 4, десятки 7, сотни 2. Получим 758.