Решите пожалйуста:)4Класс,самостаятельная работа

Математика
Решите пожалйуста:)4Класс,самостаятельная работа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 278 548/ 758=36 Подбираем числа: в первом решении вычитают 4 и остается 4, значит после 7, 8. Умножаем 7** на 3, подбирая число, что-бы в ответе было: единиц 4, десятки 7, сотни 2. Получим 758.
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