Нигер происхождение названия

География
Нигер происхождение названия
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Негр-чёрный negro "чёрный" от арабского происхождения
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