10-11 класс О чём свидетельствуют различия между клетками представителей различных царств природы? Приведите примеры. Пожалуйста ответьте раскрыто

Биология
10-11 класс О чём свидетельствуют различия между клетками представителей различных царств природы? Приведите примеры. Пожалуйста ответьте раскрыто
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я буду писать на украинском мне так легче ,переведете потом в переводчике. Це свідчить про еволюцію живих організмів царств , тобто починаючи від найпростіших бактерій та вірусів з одноклітинними орг. та багатокліт. до плауноподібних , хвойноподібних рослин та еволюцінувавши до тварин у яких поступово зявлялися очі збільшувалася площа мозку та ставало більше функцій , тобто з еволюцією будова організмів ставала складнішою .Надеюсь я вам помогла пишите если чтои чтоб узнать больше попробуйте поискать в интернете.:) 

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