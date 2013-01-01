[ р' и в а л' в' э р] записать 1) ревалвер 2)ривольвер 3.) ревальвер 4) револьвер
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[ р' и в а л' в' э р] записать 1) ревалвер 2)ривольвер 3.) ревальвер 4) револьвер
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[р' э в а л' в' э р] [р' и в о л' в 'э р] [р' э в а л' в' э р] [р' э в а л' в' э р]
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