[ р' и в а л' в' э р] записать 1) ревалвер 2)ривольвер 3.) ревальвер 4) револьвер

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[ р' и в а л' в' э р] записать 1) ревалвер 2)ривольвер 3.) ревальвер 4) револьвер
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[р' э в а л' в' э р]  [р' и в о л' в 'э р] [р' э в а л' в' э р] [р' э в а л' в' э р]
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