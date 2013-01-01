Какое происхождение пословицы "Делу время, потехе час"? Что она означает? Кому ты можешь посоветовать следовать этой пословице?
Обществознание
Какое происхождение пословицы "Делу время, потехе час"? Что она означает? Кому ты можешь посоветовать следовать этой пословице?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В настоящее время значение пословицы следующее: работе и делу нужно отдавать бОльшее время, чем отдыху и развлечениям. Это изменение значения произошло в 19 в., когда появился союз “а”, который и изменил кардинально смысл этой пословицы. Многие источники указывают, что автором этой пословицы был царь Алексей Михайлович, когда в 1656 г. по его приказу была составлена книга- сборник правил соколиной охоты. Соколиная охота была распространенным развлечением того времени. Именно в этом сборнике Алексей Михайлович собственноручно сделал приписку:“Прилог книжный или свой: сия притча душевне и телесне; правды же и суда и милостивыя любве и ратного строя не забывайте: делу время и потехе час”.Однако, подобную модель пословицы можно было встретить и ранее, например, в начале 17 в. употреблялось в народе выражениеПению время и молитве час и Время наряду и час красоте.Что касается значения этой пословицы. Царь и не думал отводить на потеху всего лишь час времени. Ранее слово “час” означало время, и общий смысл пословицы был таковым: “всему свое время: и делу, и потехе”. И приписка царя напоминала охотникам, что они, увлекаясь потехой, не должны забывать о деле – о службе государству. По-моему мнению, использовать данную пословицу нужно абсолютно всем. Ведь если школьник будет уделять свое время только потехе, у него не будут подоготовлены уроки, если студент будет все время развлекаться и просто забудет про учебу, он будет отчислен из института, если рабочий на работе будет только тешиться, его и вовсе уволят с работы. Таким образом, можно сделать вывод, что данная пословица важна всем людям на планете.
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