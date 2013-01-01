Какое происхождение пословицы "Делу время, потехе час"? Что она означает? Кому ты можешь посоветовать следовать этой пословице?

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В настоящее время значение пословицы следующее: работе и делу нужно отдавать бОльшее время, чем отдыху и развлечениям. Это изменение значения произошло в 19 в., когда появился союз “а”, который и изменил кардинально смысл этой пословицы. Многие источники указывают, что автором этой пословицы был царь Алексей Михайлович, когда в 1656 г. по его приказу была составлена книга- сборник правил соколиной охоты. Соколиная охота была распространенным развлечением того времени. Именно в этом сборнике Алексей Михайлович собственноручно сделал приписку:“Прилог книжный или свой: сия притча душевне и телесне; правды же и суда и милостивыя любве и ратного строя не забывайте: делу время и потехе час”.Однако, подобную модель пословицы можно было встретить и ранее, например, в начале 17 в. употреблялось в народе выражениеПению время и молитве час и Время наряду и час красоте.Что касается значения этой пословицы. Царь и не думал отводить на потеху всего лишь час времени. Ранее слово “час” означало время, и общий смысл пословицы был таковым: “всему свое время: и делу, и потехе”. И приписка царя напоминала охотникам, что они, увлекаясь потехой, не должны забывать о деле – о службе государству. По-моему мнению, использовать данную пословицу нужно абсолютно всем. Ведь если школьник будет уделять свое время только потехе, у него не будут подоготовлены уроки, если студент будет все время развлекаться и просто забудет про учебу, он будет отчислен из института, если рабочий на работе будет только тешиться, его и вовсе уволят с работы. Таким образом, можно сделать вывод, что данная пословица важна всем людям на планете.