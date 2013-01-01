Что это такое?(Бражник?) P.s фото сделано в 2013
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Что это такое?(Бражник?) P.s фото сделано в 2013
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крупные или средней величины бабочки, с мощным, часто конусовидно заострённым на конце телом и узкими вытянутыми крыльями.Бражник, как и колибри, не садится на цветок, а зависает над ним в воздухе, так же быстро-быстро перебирая узкими крыльями. Поэтому, по незнанию, бражника путают с колибри, или принимают за нереальное существо. Эти две неродственных группы являются ярким примером конвергентной эволюции.Бражники — самые быстрые опылители некоторых цветков
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