В двух контейнерах 90кг яблок сколько кг яблок в каждом контейнере если в одном из ??их 2 1/3 раза меньше яблок чем в другом

Математика

В двух контейнерах 90кг яблок сколько кг яблок в каждом контейнере если в одном из ??их 2 1/3 раза меньше яблок чем в другом

Автор: Гость