В двух контейнерах 90кг яблок сколько кг яблок в каждом контейнере если в одном из ??их 2 1/3 раза меньше яблок чем в другом
Математика
В двух контейнерах 90кг яблок сколько кг яблок в каждом контейнере если в одном из ??их 2 1/3 раза меньше яблок чем в другом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х-в 1 контейнере, тогда 2 1/3*x- во 2 контейнере, x+2 1/3*x=90 3 1/3*x=90 10/3x=90 x=90*3/10 x=27 2)90-27=63(кг)
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