Найдите наименьшее значение трехчлена : x в квадрате + 4x - 12

Алгебра
Найдите наименьшее значение трехчлена : x в квадрате + 4x - 12
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х в квадрате +4х - 12 = 0  Д= в в квадрате -4ас  Д= 16+4*1*12=8 х1,= -4+8/2= 2 х2= -4-8/2= -6  Ответ: наим.=-6, наиб.=2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
9. Укажите предложение с причастным оборотом. 1) Беззвучно падают бесчисленные золотисто-жёлтые листья. 2) Студёная родниковая вода быстро подкре...
Ответить
Литература
Непонятные слова, Детство Тёмы
Ответить
Другие предметы
Сочинение на тему чистый воздух 2 классс
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста с английским языком на странице 46 номер 3
Ответить
Английский язык
СРОЧНО!!!!! Перевести на английский!!! 1. Джон задул свечу минуту назад и сказал, что он почти все зделал. 2. Как он выглядит? - Он небольшого рост...
Ответить