Найдите наименьшее значение трехчлена : x в квадрате + 4x - 12
Алгебра
Найдите наименьшее значение трехчлена : x в квадрате + 4x - 12
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х в квадрате +4х - 12 = 0 Д= в в квадрате -4ас Д= 16+4*1*12=8 х1,= -4+8/2= 2 х2= -4-8/2= -6 Ответ: наим.=-6, наиб.=2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
9. Укажите предложение с причастным оборотом. 1) Беззвучно падают бесчисленные золотисто-жёлтые листья. 2) Студёная родниковая вода быстро подкре...
Литература
Другие предметы