Сочинение на тему чистый воздух 2 классс
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Сочинение на тему чистый воздух 2 классс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В нашей стране очень много заводов,загрязняющие водоёмы и воздух.Читсый воздух-это прежде всего кислород,которым дышит человек.
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