РЕБЯТ СРОЧНО НАДО ПОМОГИТЕ ПЛИЗ. Статья, набранная на компьютере, содержит 4 стра??ицы, на каждой странице 32 строки, в каждой строке 20 символов. Определите информационный объем статьи, если каждый символ кодирует 16 битам. ...

Гость: Гость:

1) 4*32*20 = 2560 (символов) - мы узнали сколько всего символов. 2) 2560*16 = 40960 (бит) - мы узнали информационный объём. 3) 40960:8 = 5120 (байт) из бит мы перевели в байты 4) 5120:1024 = 5 (Кбайт) из байтов мы перевели в Кбайты. Но у тебя такого ответа нет. Проверь, может дано неправильно записано? Или сама задача неправильно построена.