Изобразительные средства в стихотворении Пушкина "Узник"
Литература
Изобразительные средства в стихотворении Пушкина "Узник"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Инверсия (И вымолвить хочет: "Давай улетим!") анафора (Туда, где за тучей белеет гора, Туда, где синеют морские края) параллелизм (тот же пример: Туда, где за тучей белеет гора, Туда, где синеют морские края) значительное количество восклицаний (Давай улетим!) аллитерация( звук "р") во всей первой строфе
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