Изобразительные средства в стихотворении Пушкина "Узник"

Гость: Гость:

Инверсия (И вымолвить хочет: "Давай улетим!") анафора (Туда, где за тучей белеет гора, Туда, где синеют морские края) параллелизм (тот же пример: Туда, где за тучей белеет гора, Туда, где синеют морские края) значительное количество восклицаний (Давай улетим!) аллитерация( звук "р") во всей первой строфе