Проанализируй отрывки из стихотворения А. Твардовского Москва И просились прост??е К ней из сердца слова ... что такое проанализируй отрывки
Русский язык
Проанализируй отрывки из стихотворения А. Твардовского Москва И просились прост??е К ней из сердца слова ... что такое проанализируй отрывки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Москва, "Молодая Гвардия", 1964. * * * Мы на свете мало жили, Показалось нам тогда, Что на свете мы чужие, Расстаемся навсегда. Ты вернулась за вещами, Ты спешила уходить. И решила на прощанье Только печку затопить. Занялась огнем береста, И защелкали дрова. И сказала ты мне просто Настоящие слова. Знаем мы теперь с тобою, Как любовь свою беречь. Чуть увидим что такое - Так сейчас же топим печь. 1938
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Например:сейчас время 8 часов, 15 минут. Следующий час наступит через.... минут Через сколько минут будет Следующий час? Помогите плиииз!!
Алгебра
Русский язык
Математика
Решите примеры: 1) 4,5:(3х)=4:28; 2)(2х):9=2целых1/3:5целых1/4; 3) 1,25:0,4=1,35:(0,3х); 4) 1целая1/5:1=(2х):2/3.