Проанализируй отрывки из стихотворения А. Твардовского Москва И просились прост??е К ней из сердца слова ... что такое проанализируй отрывки

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Проанализируй отрывки из стихотворения А. Твардовского Москва И просились прост??е К ней из сердца слова ... что такое проанализируй отрывки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Москва, "Молодая Гвардия", 1964.  * * *  Мы на свете мало жили,  Показалось нам тогда,  Что на свете мы чужие,  Расстаемся навсегда.  Ты вернулась за вещами,  Ты спешила уходить.  И решила на прощанье  Только печку затопить.  Занялась огнем береста,  И защелкали дрова.  И сказала ты мне просто  Настоящие слова.  Знаем мы теперь с тобою,  Как любовь свою беречь.  Чуть увидим что такое -  Так сейчас же топим печь.  1938
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