Проанализируй отрывки из стихотворения А. Твардовского Москва И просились прост??е К ней из сердца слова ... что такое проанализируй отрывки

Гость: Гость:

Москва, "Молодая Гвардия", 1964. * * * Мы на свете мало жили, Показалось нам тогда, Что на свете мы чужие, Расстаемся навсегда. Ты вернулась за вещами, Ты спешила уходить. И решила на прощанье Только печку затопить. Занялась огнем береста, И защелкали дрова. И сказала ты мне просто Настоящие слова. Знаем мы теперь с тобою, Как любовь свою беречь. Чуть увидим что такое - Так сейчас же топим печь. 1938