Решите примеры: 1) 4,5:(3х)=4:28; 2)(2х):9=2целых1/3:5целых1/4; 3) 1,25:0,4=1,35:(0,3х); 4) 1целая1/5:1=(2х):2/3.
Математика
Решите примеры: 1) 4,5:(3х)=4:28; 2)(2х):9=2целых1/3:5целых1/4; 3) 1,25:0,4=1,35:(0,3х); 4) 1целая1/5:1=(2х):2/3.
Ответ(ы) на вопрос:
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1) 10,5 2) 4 3) 1,44 4) 0,4
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