Помогите, пожалуйста, надо решить задаче по математике. пожалуйста, номер532

Математика
Помогите, пожалуйста, надо решить задаче по математике. пожалуйста, номер532
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 0,3*0,8 = 0,24 (Прополола вторая бригада) 2) 1-0,3-0,24 = 0,46 (Прополола третья бригада) Ответ : Третья бригада прополола 46%.
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