Помогите, пожалуйста, надо решить задаче по математике. пожалуйста, номер532
Математика
Помогите, пожалуйста, надо решить задаче по математике. пожалуйста, номер532
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 0,3*0,8 = 0,24 (Прополола вторая бригада) 2) 1-0,3-0,24 = 0,46 (Прополола третья бригада) Ответ : Третья бригада прополола 46%.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Отдель пищеварительной системи земноводных , в который впадают протоки печени и поджелудочной железы, называеться........
Другие предметы
Математика
Фабрика сшила 4300 пар сапог Из них 0.4 были на натуральном меху Сколько пар сапог было на натуральном меху?
Английский язык