Для чего висы и упоры нужно соединять в связки?

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Для чего висы и упоры нужно соединять в связки?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Просто так надо,потому что вахахахахахаха
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