Начерти отрезок, длина третьей части которого 20 мм.

Математика
Начерти отрезок, длина третьей части которого 20 мм.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20*3=60 мм - отрезок. Удачи с выполнением.
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