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ПОМОГИТЕ !!! 129 срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Падаужэнне: Пытанне,Ганна,сучча,каменне,Уручча,замежжа,жыццевы,збожжа,роуняддзю,Таццяна,ноччу,небыцце. Падваенне: Рассыпаць,аддаць,гулливы,дзенны,лимонны,сувяззю,рассмяялися,бясспрэчны,паддуваць,бяздонны,раззлаваны.
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