ПОМОГИТЕ) Обозначте деепричастный оборот). Меня очень занимала тайна весеннего мартовского снега,осевшего, изборожденного лошадиными и людскими следами ,изъеденного солнцем. В солнечный день в ажурной тени от дерева я увидел на...

Русский язык

ПОМОГИТЕ) Обозначте деепричастный оборот). Меня очень занимала тайна весеннего мартовского снега,осевшего, изборожденного лошадиными и людскими следами ,изъеденного солнцем. В солнечный день в ажурной тени от дерева я увидел на снегу целые оркестровые симфонии красок и форм.Пристроившись в тени дерева, я с увлечением стал писать .Закрыв почти весь холст ,я вдруг увидел крестьянскую девушку в синий кофте и розовой юбке ,шедшую через дорогу с коромыслом и вёдрами . я вскрикнул от восхищения и, попросив её остановиться , вписал её в пейзаж. Я писал с таким увлечением и азартом , стараясь передать ослепительное впечатление этой жизнерадостной , мажорной фанфары.

Автор: Гость