Два пешехода А и В отправились одновременно рано утром в город на ярмарку. Пешеход А впереди В на 7 км. Пешеход А в первый день прошёл 10 км, а в каждый следующий на 1 км меньше. Пешеход В в первый день прошёл 2 км, а в каждый ...

Математика

Два пешехода А и В отправились одновременно рано утром в город на ярмарку. Пешеход А впереди В на 7 км. Пешеход А в первый день прошёл 10 км, а в каждый следующий на 1 км меньше. Пешеход В в первый день прошёл 2 км, а в каждый следующий на 2 км больше. В город они прибыли одновременно. Сколько дней они были в пути. Помогите пожалуйста.

Автор: Гость