Потік води , що надає руху колесу млина , тече зі швидкістю 0,5 м/ по каналу , ширина я??ого 1,5 м , а глибина 0,6м . Скільки води падає на колесо млина щосекунди?

Физика

Потік води , що надає руху колесу млина , тече зі швидкістю 0,5 м/ по каналу , ширина я??ого 1,5 м , а глибина 0,6м . Скільки води падає на колесо млина щосекунди?

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