Потік води , що надає руху колесу млина , тече зі швидкістю 0,5 м/ по каналу , ширина я??ого 1,5 м , а глибина 0,6м . Скільки води падає на колесо млина щосекунди?
Физика
Потік води , що надає руху колесу млина , тече зі швидкістю 0,5 м/ по каналу , ширина я??ого 1,5 м , а глибина 0,6м . Скільки води падає на колесо млина щосекунди?
Ответ(ы) на вопрос:
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1.5*0.6=0.9 0.9/0.5=1.8литров
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