Вычислите, какое максимальное количество кислорода может содержать кровь, если о??щее количество гемоглобина в крови человека составляет примерно 650 г, a 1 г гемоглобина может связать 1,34 мл кислорода

Биология
Вычислите, какое максимальное количество кислорода может содержать кровь, если о??щее количество гемоглобина в крови человека составляет примерно 650 г, a 1 г гемоглобина может связать 1,34 мл кислорода
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
650*1,34 =865 мл (где то так)
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