Вычислите, какое максимальное количество кислорода может содержать кровь, если о??щее количество гемоглобина в крови человека составляет примерно 650 г, a 1 г гемоглобина может связать 1,34 мл кислорода
Биология
Вычислите, какое максимальное количество кислорода может содержать кровь, если о??щее количество гемоглобина в крови человека составляет примерно 650 г, a 1 г гемоглобина может связать 1,34 мл кислорода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
650*1,34 =865 мл (где то так)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Русский язык
Русский язык
Разберите пожалуйста слово (ваши) как часть речи. Например : Поэт (кто?) н.ф. поэт,сущ.,одуш., м.р., ед. ч. , подлежащее.
Английский язык