Вычислите, какое максимальное количество кислорода может содержать кровь, если о??щее количество гемоглобина в крови человека составляет примерно 650 г, a 1 г гемоглобина может связать 1,34 мл кислорода

Биология

Вычислите, какое максимальное количество кислорода может содержать кровь, если о??щее количество гемоглобина в крови человека составляет примерно 650 г, a 1 г гемоглобина может связать 1,34 мл кислорода

Автор: Гость