Read the list of the most popular TV programmes. Write the types of programmes in the gaps. Правильно сделала?

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Read the list of the most popular TV programmes. Write the types of programmes in the gaps. Правильно сделала?
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Автор: Гость
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Гость:
Да.Молодец!Все правильно!
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