Read the list of the most popular TV programmes. Write the types of programmes in the gaps. Правильно сделала?
Английский язык
Read the list of the most popular TV programmes. Write the types of programmes in the gaps. Правильно сделала?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да.Молодец!Все правильно!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Подумайте какими общеупотребительными слова можно передать смысл перечисленных жаргонизмов клёво,классно,круто,супер
Физика
Потік води , що надає руху колесу млина , тече зі швидкістю 0,5 м/ по каналу , ширина я??ого 1,5 м , а глибина 0,6м . Скільки води падає на колесо ...
Биология
Вычислите, какое максимальное количество кислорода может содержать кровь, если о??щее количество гемоглобина в крови человека составляет примерно 6...
История