Пожалуйста, помогите решить уравнение 2^x+10/4 = 9/2^(x-2) Ответ: 3
Алгебра
Пожалуйста, помогите решить уравнение 2^x+10/4 = 9/2^(x-2) Ответ: 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2^х+10)*2^(x-2)=4*9 2^(2х-2)+5*2^(х-1)=36 2^(х-1)*(2^(х-1)+5)=36 а=2^(х-1) а(5+а)=36 а^2+5а-36=0 а1+a2=-5 a1*a2=-36 а1=4 а2=-9 2^(х-1)=4. или 2^(х-1)=-9 х=3 такого х не существует Ответ: х=3.
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