Ребятки подскажите название мобильной игры в которой даётся Фотография и нужно н??писать что на ней находится кто поможет тому удача и тот найдёт косарь

Литература

Ребятки подскажите название мобильной игры в которой даётся Фотография и нужно н??писать что на ней находится кто поможет тому удача и тот найдёт косарь

Автор: Гость