Ребятки подскажите название мобильной игры в которой даётся Фотография и нужно н??писать что на ней находится кто поможет тому удача и тот найдёт косарь

Литература
Ребятки подскажите название мобильной игры в которой даётся Фотография и нужно н??писать что на ней находится кто поможет тому удача и тот найдёт косарь
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Автор: Гость
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Гость:
Игра называется 1слово 4 картинкт
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