Папе, маме и Сереже вместе 65 лет. Сколько лет им будет вместе через четыре года?
Математика
Папе, маме и Сереже вместе 65 лет. Сколько лет им будет вместе через четыре года?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Через 4 года им вместе будет 69 лет
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