Переведите пажалуйста.3текст

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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Steks (англ.)-стопки,пачки,книгохранилище.
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