Оперативная память компьютера содержит 163840 символов машинных слов, что составляет 0,625Мб. Сколько бит содержит одно машинное слово?
Информатика
Оперативная память компьютера содержит 163840 символов машинных слов, что составляет 0,625Мб. Сколько бит содержит одно машинное слово?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=s*i, V- объем памяти , s- кол-во символов, i- бит 1 символ 0,625*1024(это Кбайт)*1024(Байт)*8(Бит)= 5242880 бит 5242880/163840=32 бита
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