Фабрика сшила 4300 пар сапог. Из них 0,4 были на натуральном меху. Сколько пар сапог было на натуральном меху?
Математика
Фабрика сшила 4300 пар сапог. Из них 0,4 были на натуральном меху. Сколько пар сапог было на натуральном меху?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ 1720, 4300/0,4= 1720
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Люди помогите срочно Подберите по 5 своих примеров к каждой из структурных схем показывающих по какой синтаксической модели строятся словочетания...
Английский язык
Русский язык
.Поставь к выделенным словам вопрос от слов-командиров По БУЛЬВАРУ НЯНЯ шла. НЯНЯ саночки везла. МАЛЬЧИК в саночках сидел. МАЛЬЧИК в саноче...