Отдель пищеварительной системи земноводных , в который впадают протоки печени и поджелудочной железы, называеться........

Биология
Отдель пищеварительной системи земноводных , в который впадают протоки печени и поджелудочной железы, называеться........
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 отдел тонкой кишки ......
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