Сколько энергии выделится при конденсации 200 г спирта, взятого при температуре 78 °С? А. 0,18 •106 Дж. Б. 2 •104 Дж. В. 3 • 106 Дж.
Физика
Сколько энергии выделится при конденсации 200 г спирта, взятого при температуре 78 °С? А. 0,18 •106 Дж. Б. 2 •104 Дж. В. 3 • 106 Дж.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q = ∧ * m ∧ - удельная теплота конденсации ( для спирта 900000 Дж / кг ) m - масса ( 200 г = 0,2 кг ) Q = 900000 * 0,2 = 180000 Дж = 180 кДж все что знаю...
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