Сколько энергии выделится при конденсации 200 г спирта, взятого при температуре 78 °С? А. 0,18 •106 Дж. Б. 2 •104 Дж. В. 3 • 106 Дж.

Физика

Сколько энергии выделится при конденсации 200 г спирта, взятого при температуре 78 °С? А. 0,18 •106 Дж. Б. 2 •104 Дж. В. 3 • 106 Дж.

Автор: Гость