Например:сейчас время 8 часов, 15 минут. Следующий час наступит через.... минут Через сколько минут будет Следующий час? Помогите плиииз!!

Математика

Например:сейчас время 8 часов, 15 минут. Следующий час наступит через.... минут Через сколько минут будет Следующий час? Помогите плиииз!!

Автор: Гость