Например:сейчас время 8 часов, 15 минут. Следующий час наступит через.... минут Через сколько минут будет Следующий час? Помогите плиииз!!
Математика
Например:сейчас время 8 часов, 15 минут. Следующий час наступит через.... минут Через сколько минут будет Следующий час? Помогите плиииз!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Следующий час наступит через 60 минут
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